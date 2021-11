Kon: Izlaza iz ove situacije nema bez vakcinacije

Danas pre 2 sata | Nina Čolić

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je danas da u dnevnom proseku među pozitivnima od korona virusa bude oko 20 odsto dece školskog i predškolskog uzrasta.

Kon je za TV Pink ukazao da je to dva puta veći broj od onoga koji se registruje putem školskih uprava, gde se do tančina prati odustvo dece iz škole zbog kovida. On je istakao da je sistem praćenja i nadzora veoma dobar i potvrdio da virus ulazi u škole. Kako je objasnio, epidemiološka ispitivanja pokazuju da je virus ušao u škole posle raznih proslava, uglavnom punoletstva. Kon je ponovio da smirivanja situacije neće biti bez ozbiljnih desetodnevnih restrikcija,