Roditelji mole za pomoć! Nedostaje više od milion evra da mala Vanja primi lek na vreme

Alo pre 2 sata

Vanja je rođena 13. maja u Beogradu u boluje od spinalne mišićne atrofije tip 1.

Ona uskoro puni šest meseci i vreme da primi lek "zolgensma" u inostranstvu polako ističe. Prema rečima roditelja, nedostaje više od milion evra do sume od 2,5 miliona, koliko je potrebno za lečenje. Roditelji male Vanje apeluju za pomoć. Majka u poruci na Instagramu moli da se novac prikupi što pre, jer vreme do kada Vanja treba da primi terapiju ističe. A post shared by Da Vanja pobedi SMA (@da.vanja.pobedi.sma) Lek "zolgensma" treba da se primi pre nego što dete