Tiodorović otkrio kako ćemo slaviti Novu godinu i Božić: Bio sam optimista, ali...

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović dao je ne baš optimističnu prognozu epidemiološke situacije u Srbiji tokom narednih meseci.

S obzirom na to da idu brojne proslave, Nova godina i Božić, Tiodorović je otkrio kako će se to odraziti na trenutnu situaciju sa koronavirusom. "Nema drugog načina nego da se ponašamo u skladu sa trenutnom situacijom, a to je da ne zaboravimo na oprez i na zdravlje. Najbolje bi bilo da se u kratkom vremenu vakciniše što veći broj ljudi. I da postignemo što veći zaštitni bedem, da vakcinišemo još 30 odsto ljudi. Ali da li je to moguće, ja u to ne verujem. Počelo je