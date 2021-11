Vanji fali još 600.000 evra

B92 pre 35 minuta | B92, prva

Vanja je rođena 13. maja u Beogradu u boluje od spinalne mišićne atrofije tip 1.

Ona uskoro puni šest meseci i vreme da primi lek "zolgensma" u inostranstvu polako ističe. Kako saznaje TV Prva, nedostaje još 600.000 evra do sume od 2,5 miliona, koliko je potrebno za lečenje. "Zamolila bih dobre ljude da ostanu sa nama do kraja, jer nam je bitno da Vanja dobije svoj najskuplji lek na svetu... Veliko hvala koji nam pomažu... Srbiji koja je videla moje suze i ostanite sa nama do kraja", kazala je Vanjina mama za TV Prva. Lek "zolgensma" treba da