Vučić o uklanjanju murala: Neko hteo da napravi cirkus kako bi naneo štetu Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da je neko hteo da napravi cirkus sa uklanjanjem murala sa likom Ratka Mladića u centru Beograda kako bi naneo štetu Srbiji.

Vučić je kazao da se policija tokom jučerašnjeg incidenta na Vračaru ponaša profesionalno, štiteći javni red i mir.

"Nismo štitili nijedan grafit za razliku od onih kojima osam godina nije palo na pamet da diraju tablu osuđenom ratnom zločincu Aćif efendiji u Novom Pazaru. Policija nije ulazila u suštinu i razloge već je čuvala javni red i mir, štitila je građane od međusobnog sukoba", naveo je Vučić odgovarajući na pitanja novinara posle obeležavanja početka radova na novoj fabrici nemačke kompanije Kontinental u Kaću.

Ocenio je da su oni koji su juče hteli da uklone sporni mural, to mogli da učine i pre godinu dana ili šest meseci i dodao da je u pitanju "vrsta bezobzirnosti prema sopstvenoj zemlji gde je samo važno reći najgore o sopstvenom narodu".

"Što to nisu uradili dan ranije ili kasnije, ne praveći velike svetkovine od toga. Što nisu razgovarali sa kućnim savetom te zgrade, što su pravili predstavu želeći da nanesu štetu Srbiji? Neko je hteo da napravi cirkus, da neko nekog udara i da za to optuže državu. Državu nećete moći da optužujete za to jer će čuvati fizički integritet svakog građanina i to ćemo raditi ubuduće", rekao je Vučić i dodao da je posle sinoćnjih okupljanja privedeno sedam osoba, uglavnom pripadnika navijačkih grupa.

On je kazao da iza svega stoji namera da se povećava pritisak na Srbiju i izmišljaju afere poput one da je 1991. u Petrinji mučio hrvatske zarobljenike.

"Ti koji su tobož protiv ratnih zločinaca objavljuju intervju sa predobrim Naserom Orićem koji kaže da su neki iz Srbije hteli da me ubiju u Srebrenici. On im je validan kao politički svedok, ali zato je važno Srbima što je moguće snažnije zabiti glogov kolac u srce. U državi članici EU imate koliko hoćete Praljkovih murala i onda su oni dobri, a mi smo loši", rekao je predsednik Srbije. //

