Oblačno, do 15 stepeni

NOVI SAD - Danas ujutro u Srbiji se ponegde očekuju prizemni mraz, niska oblačnost ili magla, koja će se po kotlinama zapada i juga zemlje zadržati i duže.

Tokom dana biće toplije, malo i umereno oblačno, osim u Timočkoj krajini gde će se celog dana zadržati oblačno. Vetar slab i umeren, jugoistočni, na jugu Banata i u Donjem Podunavlju jak, sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 0 do 5 C, najviša od 10 do 15 C. U Novom Sadu će ujutro biti niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar umeren, povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura oko 4 C, najviša 13 C. Prema prognozi za narednih