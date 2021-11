Fudbaleri Srbije ubedljivo pobedili Katar

Beta pre 21 minuta

Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Beogradu Katar sa 4:0, u prijateljskoj utakmici u sklopu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2022. godine.Pred malim brojem gledalaca na stadionu "Rajko Mitić", Srbija je povela golom Saše Lukića u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena. Drugi gol postigao je Luka Jović u 51. a dva minuta kasnije strelac je bio Dušan Vlahović. Konačan rezultat postavio je Sergej Milinković-Savić u 83. minutu.

Srbija je igrala u kombinovanom sastavu, selektor Dragan Stojković pružio je priliku igračima koji su do sada imali manju minutažu pošto je želeo da sačuva glavne igrače za utakmicu u Lisabonu protiv Portugala u nedelju, koja će odlučiti o plasmanu na Svetsko prvenstvo.

Prvu šansu na utakmici imao je Nemanja Maksimović, kada je golman Katara dobro odbranio. Posle toga Katar je imao nekoliko šansi, a debitant na golu Srbije Vanja Milinković-Savić dobro je branio.

Dve prilike imao je Ali, a zatim je u 24. minutu pokušao i Almoez, a srpski golman ostao je nesavladan. U završnici prvog poluvremena Srbija je pojačala, lopte su išle ka Luki Joviću, ali neprecizno.

Srbija je povela u drugom minutu nadoknade vremena prvog poluvremena, Andrija Živković je dodao do Nemanje Radonjića u šesnaestercu, a on je iskosa sa desne strane centrirao do Lukića, koji je poslao loptu u mrežu.

Prednost je udvostručio Jović u 51. minutu, kada je iskoristio nesigurnu odbranu katarske ekipe. Dva minuta kasnije gol je postigao Vlahović, posle neuspele ofsajd zamke.

Posle toga ekipe su usporile, nije bilo izglednih prilika sve do 83. minuta, kada je strelac bio Milinković-Savić, na dodavanje Vlahovića.

Do kraja nije bilo prilika pa su fudbaleri Srbije ubedljivom pobedom napravili dobru pripremu za utakmicu protiv Portugala, u nedelju od 20.45 u Lisabonu, odlučujuću u kvalifikacijama.

Na tabeli Grupe A Srbija Srbija je prva sa 17 bodova, bodom više i utakmicom više od Portugala. Portugal će večeras u Dablinu igrati protiv Irske.

(Beta, 11.11.2021)