Danas slavimo život: Porodica na Instagramu saopštila najlepšu vest, sakupljeno 2 i po miliona evra za lečenje male Vanje!

Kurir pre 1 sat

Sakupljeno je dva i po miliona evra za lečenje šestomesečne Vanje Malović od spinalne mišićne distrofije.

Danas slavimo život, poručila je porodica bolesne devojčice. Prikupljeno je dva i po miliona evra neophodnih da šestomesečna Vanja Malović pravovremeno dobije lek za spinalnu mišićnu atrofiju tip jedan. Porodica bolesne devojčice zahvaljuje svima, jer je za samo tri dana sakupljeno više od milion evra. "Danas slavimo život", poručila je porodica na Instagramu. View this post on Instagram A post shared by Da Vanja pobedi SMA (@da.vanja.pobedi.sma) Brojni građani,