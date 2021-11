U Srbiji sutra jutro maglovito, tokom dana oblačno sa sunčanim periodima

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Srbiji će sutra jutro biti maglovito, a tokom dana malo i umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom prepodneva očekuje se duže zadržavanje magle na zapadu i jugozapadu. Duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od minus dva do četiri, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. U Beogradu će biti sunčano. Jutarnja temperatura biće oko tri, a najviša dnevna oko 11 stepeni. Narednih dana će biti oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, po kotlinama sa jutarnjom maglom. U nedelju i ponedeljak očekuje se prolazno naoblačenje