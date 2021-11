Dačić: Referendum o promeni Ustava 16. januara

Danas pre 1 sat | Beta

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je danas da bi reforendum o promeni Ustava, u delo o pravosuđu, trebalo da se održi 16. januara, naredne godine.

On je, za TV Pink, naveo da je plan da se 25. novembra u Skupštini usvoji Zakon o referendumu a 30. novembra tekst amandmana na deo Ustava koji se menja. „Neki su mislili da to bude 29. novembar ali nisam hteo da se to vezuje za vreme socijalizma“, rekao je Dačić. On je, povodom primedbi zašto se u Zakonu o referendumu menja cenzus vezan za izlaznost građana, rekao da je se to čini kako bi se usaglasio sa Ustavom koji je donet 2006. godine. Mucke…. Neko zlo nam se