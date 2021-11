Britni Spirs: Pop zvezda slobodna posle 13 godina starateljstva

BBC News pre 2 sata

„Najbolji dan ikada" - tako je Britni Spirs opisala ukidanje legalnog starateljstva kojim je kontrolisan veliki deo njenog života poslednjih 13. godina.

„Mislim da ću zaplakati", rekla je pop zvezda pratiocima na Instagramu.

Sud u Los Anđelesu je u petak ukinuo starateljstvo nad pevačicom koje je 2008. uspostavio njen tada 39-godišnji otac. Odluka je odmah stupila na snagu.

Britni Spirs je ranije starateljstvo označila zlostavljanjem.

Njeni fanovi okupili su se ispred suda u Los Anđelesa u znak podrške.

Otac Britni Spirs je ranije rekao da je starateljstvo bilo „neophodno", ali se saglasio da je vreme da „ponovo preuzme kontrolu nad svojim životom".

„Život joj se raspadao, bila je u fizičkom, emotivnom i finansijskom rasulu", rekli su tokom ranijih ročišta advokati Džejmija Spirsa.

Starateljstvom je kontrolisan njen novac, karijera ali i veoma lična pitanja, poput viđanja sa sinovima tinejdžerima i odluka o tome da li se može ponovo venčati.

Sutkinja Vrhovnog okružnog suda u Los Anđelesu Brenda Peni presudila je u petak u korist zahteva pevačice da se starateljstvo okonča, čemu se nijedna strana nije protivila.

Presudom je odlučeno da računovođa koji je privremeno vršio funkciju staratelja zadrži neka ovlašćenja kako bi se rešila neka otvorena finansijska pitanja.

Obraćajući se okupljenima ispred suda, Metju Rozengart, advokat Britni Spirs, pohvalio je „hrabrost" pevačice tokom sudskih ročišta.

Rekao je da je ponosan što je „podigla svest ljudi o starateljstvima od Kalifornije do Vašingtona", kao i da je zbog njenog svedočenja donet novi zakon „koji bi trebalo da osigura da se ovakva starateljstva... nikad više ne dogode".

Vest je obradovala i njene prijatelje.

Paris Hilton je na Tviteru napisala da je „ovaj trenutak dugo očekivan" i dodala: „Tvoji najbolji dani tek dolaze!".

Pevačica hitova poput Baby One More Time i Toxic napisala je u ponedeljak na Instagramu da se „ni za šta u životu nije toliko molila".

„Znam da sam iz besa rekla neke stvari na Instagramu i žao mi je zbog toga ali ja sam samo čovek.... i verujem da biste se i vi tako osećali da ste na mom mestu!"

Getty Images Ispred suda u Los Anđelesu fanovi su odluku o prekidu starateljstva nad Britni Spirs slavili konfetama

Tokom ročišta u junu, pop zvezda je od suda tražila da prekine „zlostavljajuće" starateljstvo, navodeći da je „traumatizovana".

Obraćajući se sudu rekla je da je bila drogirana, terana da nastupa protiv svoje volje, kao i da je sprečavana da se ponovo venča i ima decu.

Njeno svedočenje je dovelo do toga da se njen otac povuče.

Starateljstvo se koristi u slučajevima ljudi koji ne mogu samostalno da donose odluke, a u slučaju Britni Spirs je uspostavljeno zbog brige za njeno mentalno zdravlje.

