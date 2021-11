Obradović: Utakmica sa Zvezdom je specijalna, daćemo sve od sebe

Beta pre 42 minuta

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da je njegova ekipa pokušala da se što bolje pripremi za utakmicu sa Crvenom zvezdom u ABA ligi, da su dueli dve beogradske ekipe posebni i da se nada da će sve proteći sportski i dostojanstveno.

"Probali smo da se pripremimo na najbolji način, svesni smo kvaliteta koji ima Crvena zvezda, ali probaćemo da damo sve od sebe u toj utakmici. Da vidimo koliko u ovom trenutku možemo da se nosimo sa jednom evroligaškom ekipom. Utakmica koja nije kao neka druga. Specijalna je, rivalstvo između Zvezde i Partizana je opštepoznato", rekao je Obradović za klupski sajt.

Košarkaši Partizana igraju u nedelju od 19 časova kao gosti u hali "Aleksandar Nikolić" protiv Crvene zvezde, utakmicu osmog kola ABA lige.

"To je utakmica koja se komentariše ne samo u Beogradu i Srbiji, nego u celoj Evropi. Mislim da je to dobro za košarku, mislim da je to dobro za sve ljude koji vole košarku i nadam se da će sutra biti lepa utakmica, da će sve biti na nivou na kome bismo svi želeli da bude. Da bude sportski, dostojanstveno, mi ćemo sve uraditi sa naše strane da bude tako", naveo je trofejni trener.

Partizan je u regionalnom takmičenju ostvario svih sedam pobeda, a Zvezda ima pobedu manje. Uoči utakmice crno-beli su izgubili od Andore u Evrokupu, a crveno-beli su pobedili Asvel u Evroligi.

Kapiten crno-belih Rade Zagorac nije igrao protiv Andore zbog lakše povrede, ali će za predstojeći meč biti spreman.

"Radi se o izvrsnoj ekipi, sastavljenoj sa ambicijom da se odbrane titule u svim takmičenjima. Sklopljena je od niza iskusnih, ostvarenih igrača koji dugo igraju na jako visokom nivou, što je otprilike suprotnost onome kakvu smo mi ekipu sastavili. Kada poredimo dva tima, iskustvo je sigurno na njihovoj strani, u ovom delu sezone spremnost da se ide na rezultat, takođe", rekao je Zagorac.

"Ono na šta se mi oslanjamo je potencijal i da u toku sezone dižemo nivo igre kako bismo u ključnim trenucima imali šansu da ostvarimo svoje ambicije. Ova utakmica ima veliku važnost, neće biti nimalo lako, očekujemo interesantnu i vatrenu atmosferu i u skladu sa time smo se pripremali", dodao je Zagorac.

Posle sastanka bezbednosti tokom nedelje odlučeno je da navijači Partizana ne prisustvuju utakmici.

