Putin: Vežbe NATO u Crnom moru ozbiljan izazov za Rusiju

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

MOSKVA: Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su vežbe NATO u Crnom Moru ozbiljan izazov za Rusiju.

"Oni koriste stratešku avijaciju sa bojevim oružjem, to je ozbiljan izazov za Rusiju", istakao je Putin, prenosi RIA Novosti. On je naveo da je Ministarstvo odbrane Rusije predložilo da budu održane neplanirane vojne vežbe kao odgovor na dejstva NATO, ali je ocenio da je to necelishodno. "Oružane snage Ruske federacije ograničavaju se samo na praćenje NATO aviona i brodova", rekao je Putin.