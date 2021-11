Završen dvodnevni skup inicijative "Otvoreni Balkan": Ministar Mali otkrio šta je sve dogovoreno na sastancima u Nišu (foto)

Kurir pre 1 sat

Dvodnevni skup inicijative "Otvoreni Balkan" održan je u Nišu.

Delegacija Srbije na čelu sa ministrom finansija Sinišom Malim imala je niz sastanaka sa ministrima iz vlada Albanije i Severne Makedonije, a večeras je potpisan Zaključak sa radnih sastanaka, u kome su definisane sve aktivnosti koje će se sprovesti do samita zakazanog za kraj decembra u Tirani. Ove aktivnosti će doprineti olakšavanju trgovine, saradnji u oblasti bezbednosti hrane, fitosanitarne i veterinarske inspekcije.