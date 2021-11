Danas do 15 stepni: Ujutru slab mraz, preko dana sunčano

Vesti online pre 2 sata | Alo

Danas ujutro u Srbiji će mestimično biti magle i slabog mraza, a u toku dana pretežno sunčano.

Po pojedinim kotlinama magla će se zadržati i pre podne, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar slab, u južnom Banatu umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do 4, najviša od 10 do 15, u mestima sa dužim zadrzavanjem magle od 6 do 9 stepeni. I u Beogradu će ujutro biti magle, a u toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, jugoistočni. Najniža temperatura 3, najviša 13 stepeni. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u nedelju i