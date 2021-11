Tanja Savić brani Stanivukovića od muža: "Ogavne reči, Draško ovo nije zaslužio..."

Blic pre 1 sat | M.A.Š

Pevačica Tanja Savić šokirana je i vidno uznemirena zbog reči koje je njen još uvek zakoniti suprug, Dušan Jovančević, navodno rekao za njenog dečka gradonačelnika Banja Luke, Draška Stanivukovića i nju.

Naime, Dušan je uputio užasne reči i pretnje pevačicinom trenutnom partneru, gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću. - Ogavne reči, hladan znoj me oblio. One reči, ja ne mogu da verujem uopšte. Da li je moguće da je to čovek stvarno rekao? - rekla je Tanja. - Ovo je šok, uopšte nije trebalo ovo, da se degradira ovaj mladi momak, nije to zaslužio. Da se Dušan nešto sa njim tu... Strašno! - dodala je Tanja za " Telegraf". Podsetimo, Tanja je nedavano izjavila