Vučić uoči sastanka sa Putinom: "Pitanje svih pitanja u Srbiji je gas"

Blic pre 4 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom planira da razgovara o ceni gasa i povećanju obima snabdevanja. - Ovoga puta imaćemo mnogo konkretnih stvari o kojima ćemo razgovarati.

Pored političke agende, nešto mogu da kažem, a ostaviću nešto za razgovor jedan na jedan. Rekao bih da je pitanje svih pitanja ovde u Srbiji - gas“, rekao je za Jutjub kanal "Solovjev lajv” srpski predsednik, prenosi TASS. On je naglasio da je uveren da će sa ruskim predsednikom naći rešenje za tri stvari koje se odnose na gas, a to su cena gasa i njegova količina i to da je Srbiji potrebno sve više gasa. „- Mi trošimo sve više i više. Ako smo nekada trošili 1,1