Jovanović: Ekološki ustanak i Zelenović zajednički izlaze na izbore

Pokret "Ekološki ustanak" i Otvorena građanska platforma "Akcija", iza koje stoje stranka Zajedno za Srbiju (ZZS) i njen predsednik Nebojša Zelenović, potpisaće danas sporazum o zajedničkom izlasku na izbore, rekao je Aleksandar Jovanović Ćuta iz "Ekološkog ustanka".

"Pozivam sve da dođu danas i da budemo zajedno. To je ono što radimo već pet godina, okupljamo ljude. Onaj ko može da okupi 30 ili 50 organizacija, kao što je ta 'Akcija' gospodina Zelenovića, mislim da je to jedini kriterijum koji treba pratiti. Njemu ljudi veruju, ja mu lično verujem", rekao je Jovanović za televiziju N1. On je istakao da Zelenović, kao bivši gradonačelnik Šapca, ima rezultate u tom gradu. "Šabac ne ispušta zagađenu vodu i hemikalije, pored