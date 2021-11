Sutra umereno oblačno, temperatura do 13

Novi magazin pre 2 sata | Beta

U Srbiji će sutra biti malo do umereno oblačno, samo u Timočkoj Krajini sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru će biti mestimično magle ili niske oblačnosti. Najniža temperatura od jedan do pet, najviša dnevna od devet do 13. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni, istočni i jugoistočni. U Beogradu malo do umereno oblačno. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura oko pet, najviša dnevna oko 12. U Srbiji u utorak i sredu u većem delu pretežno sunčano, u utorak i vetrovito sa