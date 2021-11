Danas umereno oblačno, najviša temperatura do 14 stepeni

Politika pre 22 minuta

U Srbiji će ujutru mestimično biti magle ili niske oblačnosti, a tokom dana se očekuje malo do umereno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo na zapadu i jugozapadu Srbije i u Timockoj Krajini biće oblačno ponegde sa slabom kisom. Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području jak, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -2 C do 6 C, a najviša dnevna od 9 C do 14 stepeni C. U Beogradu se ujutru očekuje niska oblačnost, a tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim uintervalima. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 4 C do 6