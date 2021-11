Vučić za ruske medije: Sa Putinom ću razgovarati o mnogo konkretnih stvari, pitanje svih pitanja ovde u Srbiji - gas

Večernje novosti pre 8 sati | Tanjug

Foto: Printskrin - Ovoga puta imaćemo mnogo konkretnih stvari o kojima ćemo razgovarati.

Pored političke agende, nešto mogu da kažem, a ostaviću nešto za razgovor jedan na jedan. Rekao bih da je pitanje svih pitanja ovde u Srbiji - gas - rekao je za Jutjub kanal "Solovjev lajv” srpski predsednik. On je naglasio da je uveren da će sa ruskim predsednikom naći rešenje za tri stvari koje se odnose na gas, a to su cena gasa i njegova količina i to da je Srbiji potrebno sve više gasa. - Mi trošimo sve više i više. Ako smo nekada trošili 1,1 milijardu kubnih