Danas u Srbiji hladno i maglovito: Najviša temperatura 13 stepeni

Blic pre 26 minuta

U Srbiji jutro mestimično maglovisto, tokom dana u većem delu malo do umereno oblačno, a samo u Timočkoj Krajini ponegde sa slabom kišom.

Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni, istocni i jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 5, najviša dnevna od 9 do 13 stepeni, saopštio je Republički hidromeorološki zavod. U Beogradu malo do umereno oblačno. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura oko 5, najviša dnevna oko 12 stepeni. U utorak i sredu u većem delu pretežno sunčano, u utorak i vetrovito sa umerenim i