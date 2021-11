Sutra pretežno sunčano i vetrovito

Danas pre 5 sati | Dexy

U većem delu zemlje sutra će biti pretežno sunčano uz umeren i jak istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni sa udarima brzine od oko 85 kilometara na sat, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura kretaće se od minus jedan do šest, a najviša dnevna od osam do 14 stepeni Celzijusa. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i vetrovito sa jakim, povremeno i olujnim jugoistočnim vetrom. Jutarnja temperatura biće oko šest, a najviša dnevna oko 11 stepeni Celzijusa. U Srbiji će do petka biti umereno do potpuno oblačno i u većini mesta suvo, samo se u četvrtak očekuje retka pojava slabe kiše uz kratkotrajni manji pad dnevne temperature. U