Drecun: Pogrešna politika Kurtija

BEOGRAD - Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji pokazali su Aljbinu Kurtiju da je politika koju vodi pogrešna i da treba da se bavi životnim pitanjima, izjavio je za RTS predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Ako želi da zadrži vlast, mora da nastavi dijalog sa Beogradom, jer je Srpska lista učešće u vladi oročila, podsetio je .

On je objasnio da će Srpske lista napustiti privremene institucije, ako Zajednica srpskih opština ne bude formirana u skorom periodu. Drecun ocenjuje da su albanski birači stavili do znanja da nisu zadovoljni onim što je Kurti radio, obećavao je mnogo, a skoro ništa nije uradio. Četiri opštine su, kaže, malo za nekoga ko je držao svu vlast. Kako je napomenuo, "umesto životnih problema, smanjenja međunarodnih tenzija, on je pokazao sve veću netrpeljivost prema