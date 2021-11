RHMZ izdao upozorenje: Spremite se za košavu - Duvaće jak vetar u većem delu Srbije

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Foto: Novosti Za područje Banata i Pomoravlja zbog vetra je upaljen narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme. - U naredna četiri sata na zapadu i jugozapadu Srbije mestimično magla, u košavskom području pojačanje jugoistočnog vetra, naročito u južnom Banatu - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: RHMZ Za Beograd, istok, jugoistok i jugozapad Srbije, kao i za Kosovo i Metohiju zbog magle je na snazi žuti meteo-alarm, koji označava potencijalno opasno vreme, navodi Tanjug. Kako smo prethodno pisali, jutarnja temperatura biće od minus 1 do 6, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. Očekuje se da tokom dana na severu bude pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, u košavskom području i vetrovito, a na istoku Srbije sa lokalnom pojavom