Uhapšen zbog sumnje da je opljačkao kazino

B92 pre 2 sata | Tanjug

Policija u Prokuplju, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Pazaru, uhapsila je I. P. (41) zbog sumnje da je opljačkao kazino.

On se sumnjiči da je 14. novembra, u popodnevnim časovima, uz pretnju pištoljem, od radnice kazina u Prokuplju oteo oko 400.000 dinara, saopštila je PU Novi Pazar. Policija je u pretresu njegovog stana i drugih prostorija pronašla manji deo novca koji je, kako se sumnja, ukrao iz kazina. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter