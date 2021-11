Srdačan susret u predsedništvu: Predsednik Srbije razgovarao sa mađarskim ambasadorom (foto)

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Mađarske u Srbiji Atilom Pinterom.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Predsednik je istakao da su odnosi dve zemlje na najvišem nivou u zajedničkoj istoriji, zahvaljujući međusobnom razumevanju i poverenju , a posebno naglasio posvećenost premijera Viktora Orbana jačanju partnerstva. Vučić je i ovom prilikom izrazio zahvalnost za aktivnu podršku koju Mađarska pruža Srbiji u procesu evrointegracija, saopštila je pres služba predsednika. Sagovornici su