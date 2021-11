Uhapšen osumnjičeni za pljačku kazina u Prokuplju

Politika pre 1 sat

Prokuplje - Zbog sumnje da je uz pretnju pištoljem i sa fantomkom na glavi, tokom vikenda u nedelju nešto pre 15 sati opljačkao kazino u ulici Hajduk Veljko u centru Prokuplja, policija je u saradnji sa kolegama iz Novog Pazara uhapsila 41-godišnjaka iz tog grada.

Iz kazina koja je na desetak metara udaljena od pešačke zone i šetališta ukradeno oko 400.000 dinara. U policiji navode da je uhapšen I. P. kod koga je tokom pretresa stana pronađen manji deo novca koji je kako se sumnja ukrao iz kazina. – Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. On se sumnjiči da je 14. novembra u popodnevnim satima uz pretnju pištoljem, od radnice kazina oteo oko 400.000