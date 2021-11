Bogdanović rešetao u 3/4, "jastrebovi" poleteteli visoko preko Seltiksa VIDEO

B92 pre 4 minuta | B92

Košarkaši Atlanta Hoksa pobedili su Boston Seltikse 110:99 u nastavku NBA lige.

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije imao idealno veče, pogodio je samo četiri šuta od 12 i meč završio sa 12 poena za 32 minuta kao starter, ali je bio na nivou kada se lomio meč. Pogodio je četiri trojke od 10 pokušaja, od čega tri u trećoj deonici za dvocifrenu prednost Hoksa koju do kraja nisu ispuštali. Na to je dodao šest asistencija i skok... Osim u uvodnih nekoliko minuta, Hoksi su sve vreme vodili i na kraju došli do sedme pobede, a treće u nizu, čime se