Na današnji dan, 18. novembar

9 - Rođen je rimski car Tit Flavije Vespazijan (Titus Flavius Vespasianus) osnivač dinastije Flavija.

Tokom vladavine od 69. do smrti 79. pokorio je Galileju i zauzeo krajeve oko Jerusalima. U Rimu je podigao veličanstvene građevine poput Koloseuma, Kapitola i Amfiteatra. 1477 - Engleski štampar Vilijam Keksten (William Caxton) izdao je u Vestminsteru prvu knjigu štampanu u Engleskoj na engleskom jeziku "The Dictes and Sayings of the Philosophers". 1626 - Papa Urban VIII osveštao je baziliku Svetog Petra u Rimu. 1786 - Rođen je nemački kompozitor Karl Marija