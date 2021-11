Novosti: Ništa od rušenja nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu

Beta pre 2 sata

Nelegalna sagrađena kafana na Pančićevom vrhu neće biti srušena već će po svoj prilici biti spremna za predstojeću zimsku sezonu, pišu "Večernje novosti".

Majstori su ovih dana završili i izbetonirali terasu, čime su samo "zacementirali" sopstvenu odluku da od rušenja neće biti ništa. Nadležni ih, kako navodi list, ni ovog puta nisu zaustavili.

Objekat je i dalje daleko od onog za šta postoji dozvola, a to je privremeni ski-bife od 150 kvadrata. Vlasnici lokala na vrhu jedne od najlepših planina u Srbiji, objekat su "tapacirali" drvetom, ne bi li ličio na brvnaru, ali temelji su duboko ukopani, a kafana je sagrađena od siporeksa i betona.

"Više od tri godine država se nateže sa investitorkom Snežanom Mitković oko spornog zdanja. Rešenja za rušenje nisu mnogo pomogla, jer su se u jednom momentu tadašnja ministarka građevine Zorana Mihajlović i njen kolega iz MUP Nebojša Stefanović, sporili oko toga da li će inspekcija dobiti asistenciju tokom rušenja ili ne", podsetile su "Novosti".

Rušenje nikada, međutim, zvanično nije obavljeno, osim što je investitorka počela sama da ruši, tačnije da prekraja objekat. Kad je "skraćen" za drugi sprat i potkrovlje, samoinicijativno rušenje je stalo.

U Ministarstvu građevine "Novosti" nisu mogle da dobiju odgovor zbog čega objekat nije srušen i da li je to poruka države da nelegalni objekti mogu najnormalnije da se grade. Uz to, na Kopaoniku nije sporna samo kafana na vrhu Pančića, već i nekih tridesetak objekata, podignutih tik uz stazu, jer prevazilaze gabarite malih i montažnih "ski-bifea", za koje postoje dozvole.

Predsednik Građevinske komore Goran Rodić ne veruje da je država nemoćna da izađe na kraj sa nelegalnim graditeljima.

"Naravno da država ima moć da reši taj problem, ali izgleda da jednostavno neće", rekao je Rodić i dodao da neko ima privilegiju da gradi u strogo zaštićenoj zoni, a to su privatni investitori.

Divlje građen objekat ne bi smeo ni da postoji, a kamoli da se razmišlja da li će dobiti i struju. Ne sme da se radi bez papira. To ugrožava bezbednost u čitavoj okolini. Kad se divlje gradi, ne vodi se računa o gasnim instalacijama i sličnim stvarima. To mora da se sankcioniše. Ne bi smeo ni da počne radove, a ne da ih dovede do kraja.

Stručnjacima koji se bave građevinom nije jasno na koji način će ovaj lokal moći da radi, tačnije ko će im dati struju i vodu. Da li će "legalno" da je uvedu ili će, pak, koristiti agregat, kao i tokom leta 2018, dok je "čekao" rušenje.

Upravo zbog nelegalnog davanja struje prilikom izgradnje ovog objekta generalni direktor "Skijališta Srbije" Dejan Ćika dobio je krivičnu prijavu Ministarstva građevinarstva. Za zloupotrebu službenog položaja prijavu je dobio i kontroverzni bivši predsednik opštine Brus Milutin Jeličić Jutka, navele su "Novosti". //

