Tiodorović: Tražićemo zabranu koncerata na trgovima za Novu godinu

Danas pre 2 sata | FoNet

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je danas da će na sledećoj sednici Kriznog štaba tražiti da se zabrane koncerti na trgovima za Novu godinu, jer to predstavlja rizik za širenje virusa korona.

On je za Euronews Srbija naglasio da su predstavnici medicinskog dela Kriznog štaba i do sada predlagali da se zabrane velika okupljanja. Tražićemo da se zabrane okupljanja na trgovima, da odlažimo muzičke svečanosti za neka bolja vremena, jer je to ogroman rizik. Na takve koncerte uglavnom dolaze mladi ljudi, a znamo da je među njima malo vakcinisanih, rekao je Tiodorović. On je naveo da je teško uvesti kovid propusnice za koncerte na otvorenom, zbog kontrole. Ko