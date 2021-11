Danas oblačno i maglovito najviša temperatura do 13 stepeni, za vikend suvo, a evo kada nam stiže kiša

Blic pre 51 minuta

U Srbiji će danas posle jutarnje magle biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na severu i istoku moguća je ponegde slaba kiša. Vetar slab i umeren severozapadni, zapadni. Najniža temperatura od nula do sedam stepeni, najviša od osam do 13. U Beogradu tokom jutra magla ili niska oblačnost. Tokom dana umereno oblačno. Vetar slab i umeren, severozapadni, zapadni. Najniža temperatura oko četiri stepena, najviša oko 11. U subotu umereno oblačno i suvo, a u nedelju pretežno sunčano. Zatim narednih dana umereno do potpuno oblačno, mestimično sa