Lončar: Apsolutno sam za primenu kovid propusnica 24 sata, ali će o tome raspravljati Krizni štab

Danas pre 37 minuta | Beta

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da epidemiološka situacija jeste bolja, ali da ljudima ne sme da se daje „lažna nada“ dok god u Srbiji dnevno od korone umire više od pedesetoro ljudi.

Ministar je za RTS rekao da je oko devet odsto umrlih od korone bilo vakcinisano, ali da su to uglavnom bili ljudi koji su imali „niz drugih oboljenja“. Takođe je rekao da je on „apsolutno“ za primenu kovid propusnica 24 sata, ali da će o tome da se raspravlja na sednici Kriznog štaba. „O koroni ne znamo dovoljno i ne možemo da predvidimo u kom pravcu će ići. Nemamo ništa protiv punih stadiona i restorana, samo mora da bude bezbedno“, rekao je on.