Stevanović: Nećemo se skoro vratiti u normalnost

Danas pre 1 sat | Beta

Direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog Kliničkog centra Goran Stevanović izjavio je danas da je trenutna epidemiološka situacija u Srbiji stabilna, jer se uspostavila ravonteža između broja prijema i otpusta kovid pacijenata iz bolnica.

Ipak, Stevanović je za RTS rekao da „nema mesta nadi da će uskoro biti dobri rezultati“ i da će se građani Srbije vratiti u normalnost koja je postojala pre korone. „Permanentno smo puni (Infektivna klinika), od 95 do 100 odsto popunjeni. Ubacujemo krevete u prostorije koje nisu bolničke sobe, recimo u trpezariji imamo krevete“, kazao je on. Stevanović je napomenuo da situacija neće biti bolja dok na globalnom nivou ne bude postignuta dovoljna vakcinacija. On je