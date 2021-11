Đaci u svim školama od ponedeljka u klupama

Radio 021 pre 15 minuta | FoNet

Od ponedeljka, 22. novembra, u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji učenici će pohađati nastavu po prvom, neposrednom modelu.

To znači da će svi učenici biti u odeljenju, izjavio je danas za RTS pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić. On je rekao da je u četvrtak održana sednica Tima za škole gde je utvrđeno da je došlo do postepenog poboljšanja epidemijske situacije i ubrzanog smanjenja broja pozitivnih slučajeva, što je ohrabrujuće. "Nažalost, opšta stopa pozitivnih je i dalje velika. Verujem da su i dosadašnje mere dale rezultate", rekao je Pašić. Dodaje da