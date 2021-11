Oprez u vožnji zbog jutarnje magle, radovi na deonicama nekih putnih pravaca

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Vremenske prilike u velikoj meri utiču na bezbedno odvijanje saobraćaja, pa Auto-moto savez Srbije upozorava vozače na jutarnju maglu koja smanjuje vidljivost i treba koristite svetla za maglu.

Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se u popodnevnim časovima, što može dovoditi i do kraćih zadržavanja na naplatnim stanicama kao i u zonama radova. Radovi na deonicama nekih putnih pravaca Na deonici Pirot - Kitka do sutra, od 9 do 12 i od 13 do 16 časova, obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju kolovoza, saopštilo je JP "Putevi Srbije". Na deonici Umka-Lipovačka šuma radovi na mestimičnoj sanaciji manjih oštećenja i ulegnuća kolovoza, uz naizmenično