Više od 2.600 novoobolelih, preminula 51 osoba

Korona virus je u poslednja 24 sata potvrđen kod 2.648 osoba, a istovremeno je od posledica ove bolesti preminuo 51 pacijent.

Na bolničkom lečenju trenutno je 6.106 kovid pacijenata, od kojih je 228 na respiratorima. Od početka pandemije u Srbiji je registrovano 1.230.976 slučajeva korona virusa od 6.668.289 testiranih. Do sada je preminulo ukupno 11.166 osoba, a procenat smrtnosti je 0,90. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da nema uslova da zdravstvene ustanove izađu iz kovid režima i da se to ne očekuje do sredine decembra. Lončar je naglasio da, bez obzira na pad broja