Sutra pretežno sunčano, temperatura do 17 stepeni

Novi magazin pre 2 sata | Beta

U Srbiji će sutra biti sunčano vreme sa temperaturom do 17 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru hladno, ponegde slab mraz i magla. Najniža temperatura od minus dva do pet, najviša od 12 do 17 stepeni, vetar slab, južni i jugoistočni- U Beogradu jutro hladno, ponegde sa maglom. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, jugoistočni. Najniža temperatura od dva do pet, najviša 16 stepeni. U Srbiji narednih dana pretežno oblačno i hladnije vreme mestimično sa slabom kišom. Od utorka u višim planinskim predelima slab sneg. Biometeorološka prognoza za