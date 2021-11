Vikend u znaku suvog i malo toplijeg vremena, temperatura do 16 stepeni

RTS pre 5 sati

Vikend donosi suvo i toplije vreme. Ujutru ponegde magla, pre podne biće umereno do potpuno oblačno, a posle podne postepeno smanjenje oblačnosti. Najniža temperatura od 3 do 10, najviša od 12 do 16 stepeni.

Ujutru po kotlinama zapadne i južne Srbije ponegde magla. Pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo, posle podne postepeno smanjenje oblačnosti. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Ujutro temperatura od 3 do 10, tokom dana od 12 do 16 stepeni. U Beogradu, kako dan bude odmicao, biće sve manje oblaka. Maksimalna dnevna temperatura oko 14 stepeni. U nedelju pretežno sunčano, ali posle jutarnje magle.