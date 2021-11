Oblačno, suvo, najviša temperatura od 12 do 16

RTV pre 4 sati | Tanjug

BEOGRAD - U Srbiji danas ujutru po kotlinama zapadne i južne Srbije ponegde magla, pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo, posle podne postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku povremeno jak. Najniža temperatura od 3 do 10, najviša od 12 do 16 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu ujutro i pre podne pretežno oblačno i suvo, posle podne postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura 8, najviša 14 stepeni. U nedelju ujutro magla ili niska oblačnost koja će se ponegde na severu i zapadu zadržati i duže. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Zatim narednih dana umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom. Temperatura oko i iznad proseka za ovo doba godine.