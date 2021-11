Vremenska prognoza za subotu 20. Novembar: Toplije, uz vetar, a za par dana stižu nam kiše

Večernje novosti pre 8 sati | Novosti online

Foto: D. Balšić Pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo, posle podne postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku povremeno jak, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura od 3 do 10, najviša od 12 do 16 stepeni. I u Beogradu ujutro i pre podne pretežno oblačno i suvo, posle podne postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren severozapadni. U nedelju ujutro magla ili niska oblačnost koja će se