Pešić: Svi bi voleli da imamo najbolje igrače, ali to je ne moguće

Beta pre 6 sati

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je danas da se selekcija nalazi na početku olimpijskog ciklusa, kao i da bi svi voleli da u predstojećim mečevima kvalifikacija za Svetsko prvenstvo nastupaju najbolji igrači, ali da to nije moguće.

"Ovo je početak jednog olimpijskog ciklusa, na svu sreću ovaj olimpijski ciklus traje samo tri godine, tako da vrlo brzo nas očekuju Olimpijske igre u Parizu i praktično mi smo već pre mesec dana počeli da se bavimo nekim kratkoročnim i dugoročnim ciljevima i planovima, i razmišljamo naravno i o Olimpijskim igrama, koje su poslednje takmičenje u tom procesu", rekao je Pešić na konferenciji za medije.

"Mi bi svi voleli ovde koji smo da u reprezentaciji igraju najpoznatija imena, da budu svi naši najbolji igrači, da istovremeno budu svi najmlađi igrači, da se igra atraktivna košarka, da se šutiraju trojke sa pola terena, da se lopta daje iza leđa, pa da se zakucava. Sve bi to mi voleli, i na kraju bi voleli da bude i zlatna medalja, ali to nije kompatibilno, to je ne moguće", dodao je on.

Košarkaška selekcija Srbije će prvi meč u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo odigrati 25. novembra na svom terenu protiv Letonije, a tri dana kasnije reprezentacija gostuje Belgiji, u drugom meču Grupe A.

Pešić je rekao da svi problemi vezani za neigranje igrača iz Evrolige i NBA lige daju dodatni izazov pred početak kvalifikacija.

"U reprezentaciji nikad ne igraju najbolji igrači, već oni koji se između sebe najbolje slažu. Tako da za mene ova situacija nije ni tako loša, pošto počinjem proces upoznavanja igrača", rekao je on.

On je ocenio da su se vremena promenila, i da sada klubovi više ne lobiraju, kako bi igrači nastupali za reprezentaciju.

"Čak ni agenti me ne zovu. Niko mi nije rekao 'slušaj Kari, možda ga ne znaš, hajde probaj da ga vidiš'... Znači sve se menja. Dogovor je bio da se u ABA ligi sve igra u petak i subotu, da momci bar jedan da imaju za regeneraciju i vremena da stignu u reprezentaciju, ali to se naravno nije desilo. Svi smo mi za reprezentaciju, ali kad dođe dan da nešto napravim, onda nisam u mogućnosti", istakao je Pešić.

Pešić je dodao da će konačan spisak igrača za prve dve utakmice kvalifikacija biti poznat posle sutrašnjeg treninga.

"Postoji velika želja igrača da dođu direktno posle utakmica Evrolige u Beograd... Uglavnom videćemo kakva je situacija, bili smo u poseti kapitenu Milošu Teodosiću, i on je rekao da je uvek spreman da igra za reprezentaciju. Ali stvari se menjaju iz dana u dan, on večeras igra utakmicu u italijanskoj igli, imao je i zdravstveni problem u porodici. Tako da ćemo sutra imati čistiju situaciju, ko će igrati bar u prvoj utakmici", zaključio je Pešić.

Srbija u prvoj rundi kvalifikacija igra u Grupi A protiv Letonije, Belgije i Slovačke, a ta grupa se zatim u narednoj fazi ukršta sa Grupom B, u kojoj igraju Grčka, Turska, Velika Britanija i Belorusija.

U finalnoj fazi po tri najbolje selekcije iz svake grupe osigruaće plasman na Svetsko prvenstvo 2023. godine.

Srbija prvi meč igra na svom terenu protiv Letonije, u četvrtak od 20.00.

(Beta, 11.21.2021)