Vakcinisani ste, a nemate antitela? Doktorka objašnjava šta to znači, da li ste zaštićeni i ima li razloga za brigu

Ako je neko vakcinisan, a nema antitela ne znači da vakcina ne deluje, to ne znači da nema ćelije koje su sposobne da ga brane i apsolutno treba da veruje znanju i iskustvu lekara da i njemu vakcinacija pomaže, navodi doktorka Ljiljana Sofronić Milosavljević, iz Instituta za primenu nuklearne energije.

Ljiljana Sofronić Milosavljević je gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS-a navela da antitela imaju oni koji su bili bolesni i oni koji su vakcinisani, ali i u slučaju da ih neko nema ne znači da on nije zaštićen. - Ako je neko vakcinisan, a nema antitela, to zavisi od njegovog imunskog odgovora, to ne znači da on nije zaštićen zato što b-ćelije, b-limfociti produkuju ta antitela, ali postoje i druge ćelije to su t-limfociti koji su sposobni i čija je prva i