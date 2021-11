Solskjer dobio otkaz u Junajtedu

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

MANČESTER: Ole Gunar Solskjer više nije trener fudbalera Mančester Junajteda, saopštio je klub sa Old Traforda.

Norvežanin je otkaz odbio nakon serije loših rezultata, pet poraza u sedam utakmica i debakla na gostovanju Votfordu (4:1) u 12. kolu Premijer lige. "Objavljujemo da Ole Gunar Solskjer više nije na pozicijui menadžera. Ole će uvek biti legenda Mančester Junajteda i sa žaljenjem konstatujemo da smo došli u ovu tešku situaciju", navodi se u saopštenju kluba. Solskjer je "crvene đavole" vodio od 2018. godine. Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has