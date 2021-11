Jutro hladno, tokom dana do 17 stepeni

Politika pre 38 minuta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme, sa temperaturom do 17 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru hladno, ponegde slab mraz i magla. Temperatura od minus dva do pet, najviša od 12 do 17 stepeni. Vetar slab, južni i jugoistočni, javlja Beta. U Beogradu jutro hladno, ponegde sa maglom. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, jugoistočni. Najniža temperatura od dva do pet, najviša 16 stepeni. Biometeorološke prilike uticaće povoljno na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Moguće su blage meteoropatske