"Nisam mogao da im zabranim da uđu u rijaliti": Estradni makro otkrio šta je branio prostitutkama: "Grdio sam ih kad u programu pomenu moje ime"

Blic pre 26 minuta | V.M. , A. V.

Makro Mihailo Maksimović progovorio je o učešću njegovih radnica u rijaliti programima. - Ja sam se svađao sa njima kad su ulazile u rijaliti programe.

Nisam smatrao da je to korisno za posao. Po meni to više odmaže nego što pomaže. Ono što je interesantno to su te naslovne strane, klijenti to vole. Ali ja nijednoj radnici nisam mogao da zabranim ulazak - kaže Maksimović, koji je pred Višim sudom u Beogradu priznao da je posredovao u prostituciji. On je dodao da je jedini uslov za ulazak njegovih radnica u rijaliti bio da ga ne spominju. - Uslov je bio da me ne spomenu kada uđu, ja sam svima rekao da me ne