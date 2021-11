Neredi u jerusalimu: Palestinci se sukobili sa izraelskom policijom

Večernje novosti pre 4 sati | Tanjug

Foto: Profimedia Neredi su izbili nakon što je nekoliko stotina Palestinaca ušlo u izbeglički kamp da oda poštu ekstremisti Hamasa, koji je jutros ubio Izraelca i ranio još četiri osobe u Starom gradu.

Napadač, koji je identifikovan kao Fadi Abu Škajdam, prema navodima izraelskog lista, bio je visoki član Hamasove mreže u izbegličkom kampu, a policija ga je ubila na mestu gde se odigrao napad.