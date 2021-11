Direktor ruskog Gamaleja centra otkrio kada će se okončati kovid pandemija: Kraj će zavisti od vakcinacije, ali i još jednog faktora

Blic pre 5 sati

Pandemija će se okončati kada 70 do 75 odsto populacije bude imalo dovoljno antitela, tako da se tempo vakcinacije mora ubrzati tri do četiri puta, izjavio je danas direktor ruskog Gamaleja centra Aleksandar Gintsburg. "Epidemijski proces će se okončati kada 70 do 75 odsto populacije bude vakcinisano.

I ne samo vakcinisani, već kada budu imali dovoljno antitela. Da bi se dostigli takvi parametri, tempo vakcinacije mora da se ubrza tri do četiri puta. Cilj bi mogao da se dostigne za četiri do pet meseci", izjavio je on za televizijski kanal "Rosija-24". Prema najnovijoj statistici, oko 257,6 miliona ljudi je zvanično imalo kovid u svetu, a više od 5,1 milion ljudi je preminulo, preneo je TAS S. U Rusiji je do danas potvrđeno 9,366 miliona slučajeva, a 8,05