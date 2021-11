Uhapšen Kragujevčanin zbog krađe 110.000 dinara i dva ručna sata

Danas pre 4 sati | Z. S. M.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, brzom akcijom, rasvetlili su tešku krađu i danas uhapsili N.

V. (1979), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo. On se sumnjiči da je juče kroz prozor provalio u jednu kuću u Kragujevcu i ukrao 110.000 dinara i dva ručna sata. Policija je pronašla ukradeni novac i satove i vratiće ih vlasniku. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.